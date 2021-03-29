"Червону" зону розширили до 11 регіонів

Міністерство охорони здоров'я розширило "червону" зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Всього в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

"Помаранчевими" зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

При цьому лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

В "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборонено приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.