Четверо бойцов погибли в результате обстрелов под Павлополем

С начала нынешних суток российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела позиций Объединенных сил.

Во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций Объединенных сил вблизи Павлополя сегодня погибли четыре украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.

"В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Со скорбью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью ", - сказал Гуцуляк.

Он уточнил, что с начала нынешних суток российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела позиций Объединенных сил. В 00.45 в течение почти часа боевики из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь возле села Богдановка Донецкой области.

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