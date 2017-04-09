Четверо военнослужащих ранены в зоне АТО за сутки

За прошедшие сутки боевики увеличили число обстрелов позиций Вооруженных сил Украины до 59 раз, в результате ранения получили четверо бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

Эпицентром огневого противостояния остается Мариупольское направление. Позиции орских пехотинцев в Широкино террористы обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, а укреппункты в Водяном - из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.

Вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новогригорьевка стреляли из вооружения БМП и противотанковых гранатометов. Вблизи Новотроицкого применяли пулеметы и стрелковое оружие, - в районе Березового крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики обстреливали защитников Верхнеторецкого. Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП били также по опорным пунктам в районе Песков. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применялись в районе Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливали защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов - Опытного.

Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ под Новгородским и Луганским. В районе Песков, Зайцнво и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов боевики обстреляли защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, по данным ОБСЕ, на прошлой неделе на Донбассе погибли шесть мирных жителей.