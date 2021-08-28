Чи буде в Україні масова вакцинація дітей - коментар МОЗ

Масова вакцинація дітей залежатиме від загальних показників захворюваності та поширення вірусу

За словами Віктора Ляшка, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗ будуть змінювати пріоритети вакцинації

Діти, на відміну від дорослих, не створюють навантаження на систему охорони здоров'я, а тому їх масова вакцинація проти Covid-19 наразі не є актуальною, заявив 28 серпня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми проаналізували динаміку дітей від 0 до 19 років, які хворіли на коронавірус, до першого зафіксованого випадку зараження штамом "дельта" і після цього. Ми бачимо, що частка дітей, яка перенесла хворобу, не є суттєвою. Ця частка не перевищує 8%. Це означає, що діти поки що не роблять навантаження на систему охорони здоров'я. Тому просимо вакцинуватися лише педагогів", - сказав Ляшко.

За словами міністра, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗі будуть змінювати пріоритети вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину.

Також, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей - 108, медпрацівників - 35. Також за минулу добу госпіталізовано - 708 осіб, летальних випадків - 54, одужало - 1025 осіб.