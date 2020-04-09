Чи успішні дії Зеленського під час пандемії?

Громадська думка і думка експертів

Боротьба з епідемією COVID-19 - нижче посереднього, комунікація з суспільством - нижче посереднього. Так оцінюють українські аналітики дії влади під час пандемії.

Експертне опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи". Експертів просили дати оцінку за шкалою від 1 до 5, де 5 - "дуже добре", а 1 - "дуже погано".

Дії влади під час епідемії експертна спільнота оцінила в 2,5 бала, а якість комунікації з населенням - в 2,6 бала.

"Майже на "трієчку", але це, зрештою, не так погано, як інші аспекти діяльності президента Зеленського. Наприклад, його кадрову політику експерти оцінили в 1,5 бала - дуже низький показник", - коментує результати опитування науковий директор Фонду "Демініціативи" Олексій Гарань.

Майже половина українців (40%) вважає дії влади у боротьбі з коронавірусом успішними

При цьому професор Гарань звертає увагу на різницю, яка традиційно існує між оцінкою експертів і суспільною думкою. Попередню владу експерти оцінювали позитивніше, ніж населення. А зараз ситуація протилежна: експерти критичніші, народ поблажливіший. Так, згідно з даними останнього загальнонаціонального опитування КМІС, майже половина українців (40%) вважає дії влади у боротьбі з коронавірусом успішними.

"Громадська думка дуже і дуже суперечлива", - зазначає професор Гарань. Як він уточнив, з одного боку, українці скаржаться на те, що влада не здатна забезпечити доступ до лікування і запобігти можливим економічним труднощам у зв'язку з епідемією. А з другого боку, до Володимира Зеленського далі ставляться позитивно (46%) або нейтрально (33%).

Працює установка на "доброго царя" і "поганих бояр"

"Працює установка на "доброго царя" і "поганих бояр". І навіть ті, хто бачить, що відбуваються неправильні речі, намагаються дистанціювати оцей негатив від самого Зеленського", - сказав Олексій Гарань у телефонному інтерв'ю "Голосу Америки".

Попри різницю в оцінках експертів та пересічних громадян, усі одностайні у підтримці обмежувальних заходів, вжитих владою для запобігання поширенню епідемії. Карантин, закриття закладів громадського харчування і торгово- розважальних центрів мають майже повну підтримку.

Держава досі не запропонувала плану, що робити з економікою

Водночас експерти б'ють на сполох: держава досі не запропонувала план, що робити з економікою.

"В нас уже 4 тижні карантин, а де чіткий меседж стосовно, так би мовити, "економіки пандемії"? - обурюється директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, "Українська влада поки що тільки закручує гайки, але не дає своїм співгромадянам зрозумілих відповідей, як жити далі. Наприклад, яку компенсацію отримає підприємець, котрий згорнув економічну активність? Що отримає найманий працівник, який втратив роботу?".

Як додає Магда, "Комунікація влади з громадянами повністю провалена. Помітна спокуса використовувати засоби заборони, коли немає жодного ліхтаря, який би підсвічував шлях до виходу з цього тунелю".

Телезвернення Зеленського - це відеоплацебо

"Я придумав термін - відеоплацебо. Телезвернення Зеленського - це відеоплацебо", - сказав Магда в інтерв'ю "Голосу Америки".

Комунікація влади з суспільством в часи такої серйозної кризи, як нинішня, не повинна бути монологом, - вважає відомий український журналіст Віталій Портников.

Як він нагадав, керівники провідних західних країн звертаються до своїх громадян лише в особливих випадках. Так, як це відбулося з королевою Великої Британії, з федеральним канцлером Німеччини, з президентом Франції. Звернення до нації з попередженням про небезпеку, про серйозність ситуації - це разова акція влади.

Потрібні абсолютно інші форми комунікації

"Я вважаю, що таке звернення Зеленського мало бути одне. А далі потрібні абсолютно інші форми комунікації", - сказав Портников "Голосу Америки".

За його словами, це має бути діалог, який включав би як роз'яснення вжитих владою заходів, так і зворотний зв'язок, готовність прислухатися до громадян. Так, як це відбувається в західних країнах.

"Хай це буде Фейсбук-спілкування президента зі співвітчизниками... Розмови з журналістами в онлайн-режимі... Не компліментарними, а тими, хто міг би поставити президентові Зеленському жорсткі запитання. Тільки таким чином можна сподіватися, що суспільство тебе почує", - вважає Віталій Портников.

"Якщо ж перед народом будуть продовжувати виступати із записаними заявами, а ситуація погіршуватиметься, то у певний момент ті заклики й розпорядження перестануть сприймати", - застерігає журналіст.

Голос Америки українською

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