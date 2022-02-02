Чи згодні жителі? В Україні стає краще жити?

Україна у 2021 році піднялась на 15 позицій у світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу (Social Progress Index). Зараз наша держава посідає 48 місце зі значенням індексу 75,78 серед 168 країн світу.

За два роки кількість країн, що входять до перших трьох груп, – з дуже високою якістю життя, високою якістю життя та помірно високою якістю життя, – скоротилась із 104 до 78. Експерти зазначають, що причиною цього стала пандемія.

Однак, Україні не лише залишилась у третій групі, але і покращила свої результати на 32 місця, випередивши Грузію, Вірменію, Білорусь, Македонію, Чорногорію, Казахстан, Молдову, Росію, Мексику, Перу, Колумбію, Парагвай та інші країни.

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