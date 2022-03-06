Чим зайняти дітей в укритті – корисні поради батькам

У Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили перелік ресурсів, які допоможуть батькам відволікти дітей під час перебування в укритті.

«Українські діти сьогодні стали свідками страшної реальності. Їхнє дитинство проходить в укриттях, і це великий стрес не лише для дітей, а й для батьків. Ділимося корисними ресурсами, що допоможуть батькам відволікти діток під час перебування в укритті», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, видавництво "Ранок" безкоштовно надає дитячі книги у електронному форматі. Для доступу до них необхідно просто зайти на сайт БараБука та завантажувати ці книги, щоб мати змогу читати з дітками навіть без доступу до Інтернету.

Також у Телеграм-каналі «Павлуша і Ява» можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету.

Зазначається, що є ще один Телеграм-канал з аудіоказаками українською. Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.

«Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку. Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями. Розклад зустрічей оновлюється щодня», - уточнюється у повідомленні.

Крім того, стримінговий сервіс MEGOGO відкрив безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.

Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки українців.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.