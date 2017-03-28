Чиновник Одесской ОГА задержан военной прокуратурой за взятку в 75тыс.грн - Луценко

Военная прокуратура задержала за получение неправомерной выгоды начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергея Помазана.

"В целом чиновник получил 75тыс. грн за содействие в работе субъекту предпринимательской деятельности. Следственные действия продолжаются", - написал в своей странице в Фейсбук генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник днем.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс- Украина", что сотрудники СБУ и военной прокуратуры во вторник днем задержали директора департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской обладминистрации прямо перед зданием ОГА.

По словам собеседника агентства, чиновник попался на взятке. Однако других подробностей собеседник агентства не сообщил.