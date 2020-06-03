Чиновника Міносвіти і науки затримали при отриманні 300 тис. гривень хабара

У Києві керівник одного з директоратів Міністерства освіти та науки затриманий під час отримання 300 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав гроші від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на проведення дослідно- конструкторських робіт зі створення нових технологій із призовим фондом 3 млн гривень.

При отриманні - 5 тис. доларів США і 165 тис. гривень його затримали правоохоронці.

У приміщенні Директорату Міносвіти проведені слідчі дії. Затриманому готують повідомлення про підозру. Триває досудове розслідування.