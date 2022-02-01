Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб

Указом Президента передбачено низку заходів щодо зміцнення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. В документі зазначається, що чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.

Водночас указом передбачено низку заходів щодо зміцнення обороноздатності України.

Зокрема, мова йде про збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат.

Передбачено розробку концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.

Разом із тим термін служби контрактників буде збільшено. Також буде створено ще 20 бригад та передбачено перехід до професійної армії.

«Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро буде війна, а тому, щоб далі був мир», – заявив Володимир Зеленський.

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