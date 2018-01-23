Численность населения Украины составляет более 42,4 млн человек, - Госстат

В Украине численность населения по оценке на 1 декабря 2017 года составляет 42 403 027 человек.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистика Украины.

Среди регионов наибольшая численность населения насчитывается в Донецкой и Днепропетровской областях - 4202802 и 3233006 человек соответственно.

Третью позицию занимает Киев, который немного не дотянул до 3 млн (здесь население - 2933537 человек). Без учета столицы, в самой области зарегистрировано 1753066 человек.

Более 2 млн населения насчитывается в Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.

Наименьшее количество населения в Черновицкой и Кировоградской областях - чуть более 900 тыс.

По информации Госстата, предоставленные цифры не учитывают временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

Расчеты (оценки) численности населения осуществлено на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства. Они могут быть уточнены.

Напомним, по данным ведомства, в период с января по ноябрь 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 181,5 тыс. чел.