Численность населения Украины стремительно сокращается

За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины, пишет "Слово и Дело".

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 63 живорожденные.

Украинцев становится меньше: как изменилась демографическая ситуация в стране за 4 годаПо состоянию на 1 ноября 2017 года население Украины составило 42 млн 248 тыс. 600 человек. За четыре года украинцев стало меньше на 6,7%.

Напомним, численность наличного населения Украины по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 42 млн 418,2 тыс. человек.

Как сообщалось, техническая подготовка и проведение переписи населения, намеченной на 2020 год, обойдется бюджету не менее чем в 2 миллиарда гривен.