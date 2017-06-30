Число отравившихся суши в Киеве выросло до 25 человек

В Киеве за медицинской помощью после отравления в одном из суши-ресторанов обратились уже 25 человек, в том числе и ребенок. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы Александр Овчаренко в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент за помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Четыре человека, в том числе ребенок, от госпитализации отказались и на лечении находится 21 человек. Отобраны образцы проб, обследовано 20 человек персонала, который предоставлял услуги питания, и все материалы направлены в лабораторию. Через сутки-двое будем понимать, что повлекло данное заболевание", - сказал он.

Овчаренко также отметил, что все материалы переданы в Национальную полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 325 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее сообщалось о 23 пострадавших от употребления суши в популярном киевском ресторане.