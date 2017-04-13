Чистый четверг: приметы, заговоры, что нужно сделать

Четверг на этой неделе считается Великим (или Чистым) четвергом.Чистый четверг или Великий четверг – четвертый день Страстной недели, самой строгой седмицы Великого поста.

Символическое значение имеет в Чистый четверг купание, в этот день необходимо проснуться до восхода солнца и успеть искупаться. Считается, что таким образом, как и в Крещенские купания, человек смывает с себя все грехи, а все хвори и болезни его будут обходить стороной.

В чистый четверг необходимо сходить в церковь для исповеди и причащения. В этот день, согласно обычаям, дома принято перед Пасхой делать генеральную уборку. Именно после похода в церковь в чистый четверг надо заниматься уборкой дома.

Убираться нужно очень тщательно, не поверхностно – следует помыть в доме все предметы, включая потолки. Есть примета, что если в чистый четверг хорошо убраться дома, то и весь последующий год в доме будет чистота. Опять же чистота в доме будет отражать внутреннюю чистоту души верующего христианина. Кроме того, необходимо выстирать весь текстиль и приготовить традиционную пасхальную пищу: куличи и крашенные яйца. Обычай на чистый четверг – подготовка четверговой соли. Каждый из членов семьи должен взять чистыми руками горсть соли и ссыпать всю соль в общий горшок. Каждый раз, как дома будет производиться уборка, соль следует добавлять в воду для мытья полов. Считается, что этот обычай поможет улучшить обстановку в доме. Считалось, что по приметам такая соль очищает энергетику человека и защищает от болезней. С четверговой солью ели на Пасху крашенные яйца. Самая известная примета в Чистый четверг - пересчитывать деньги три раза – утром до зари, в обед и на закате солнца. Считается, что тогда весь год семью ожидает благополучие и переводиться деньги в доме не будут. Еще одна одна из примет Чистого четверга связана с выпечкой пасхи – если угощение получится тяжелым и рыхлым, значит, верующего будет ждать такой же год. На Чистый четверг также постригают волосы у детей и кончики волос у женщин – считается, что от этого они будут лучше расти и будут пышными. Женщинам, которые несчастны в личной жизни, предписывается в ночь зайти по пояс в реку. Раньше считалось, что вскоре такая женщина встретит суженого и ее личная жизнь наладится.

Чистый четверг: заговоры

В Чистый четверг можно провести заговор на хороший доход. Для этого в воду, который вы собираетесь мыть квартиру, нужно бросить горсть монет при этом приговаривая: "Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!". После чего мыли полы этой водой задом наперед — от порога до дальнего угла. В этот дальний угол ложили горсть монет из ведра, а воду выливали под куст или дерево. Еще считалось, что чем больше мебели будет передвинуто в комнате во время уборки, тем богаче будет дом.

В этот день завершали уборку в доме — вымывали все дочиста.

Вымыв дом, пройдясь с церковной свечой по углам и прочитав трижды «Отче наш», начинали готовить тесто на куличи и красить яйца.

После грандиозной уборки, проведенной в Чистый четверг, дома не метут и не убираются по обычаям до самой Пасхи.

Также в четверг набирают воду и кладут туда серебряную вещь. Этой водой умываются в воскресенье, она очищает и приносит благополучие. Для этого в кружку или миску с водой клали серебряную монету или ложку, или другую утварь из серебра, давали постоять на солнышке, а затем — умывались.

В период с четверга по воскресенье, согласно поверьям, из дома ничего не отдают и не одалживают.