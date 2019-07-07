Чого категорично не можна робити на Івана Купала

Християни східного обряду 7 липня святкують Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Івана або, як кажуть у народі, - Івана Купала.

Щоб родина не збідніла, її членам на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати і не позичати. А якщо людина знайде на дорозі гроші - навіть велику суму - її в жодному разі не можна брати.

Від води слід триматися подалі вагітним, дітям і літнім людям. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей.

За повір'ям, селяни днем замикали коней, щоб їх не змогли вкрасти відьми й відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.

Також не варто забувати про обережність. В Іванів день змія-мідянка на добу набуває зір і робиться вкрай небезпечною. Вона може кинутися на людину і вкусити її. Стверджували, що людина, вкушена змією в Іванів день, скоро помре.