чого ще не варто робити сьогодні у свято Успіння Богородиці

28 серпня православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. У народі свято називають Перша Пречиста.

Згідно з церковним переказом, Діва Марія завершила своє земне життя в Єрусалимі через 15 років після Воскресіння Христового. Попрощатися з Богородицею зібралися всі апостоли. І в цей момент до них зійшов Христос з безліччю ангелів. Богородиця звернулася до Господа з молитвою і радісно передала свою душу в його руки. Саме цей момент зображується на іконах Успіння Пресвятої Богородиці.

Успіння Пресвятої Богородиці – це по-справжньому світле і радісне свято. Треба розуміти, що відхід з життя Богородиці в церкві називають не смертю, а успінням, оскільки вона не померла, а мирно заснула і перейшла в Царство Небесне.

У свято віруючі святкують перемогу вічного життя над смepтю. У цей день у всіх православних храмах відбуваються урочисті богослужіння.

Що можна робити в цей день, а чого робити не можна.

Традиції

У це свято варто задуматися про свою матір, якій можливо потрібна ваша допомога. Свято Успіння найкраще провести з батьками за святковим і досить ситим столом. Також цей день люди в старовину не працювали, а святкували закінчення жнив. На Успіння було заведено садити огірки. Оскільки вважалася, що це допоможе “присолювати” до будинку чоловіка.

Напередодні свята останній сніп, зібраний з полів, зберігали в будинку і навіть надягали на нього сарафан. На Успіння Пресвятої Богородиці дівчата читають замовляння на любов і залучення наречений.

У цей день прийнято було святити в церкві хліб нового врожаю. До повернення з церкви ніхто не їсть ані крихти. Всі чекають свяченого шматка хліба. Залишки хліба ретельно загортали й клали під ікону. Цими шматочками потім годували хворих, вірячи в їх цілющу силу. Вважається великим гріхом впустити на підлогу хоча б крихту освяченого хліба, тим більше розтоптати її ногами.

Чого робити не можна?

У цей день не слід брати в руки колючі та ріжучі предмети, а також варити їжу. Віруючі ламають хліб руками, бо ножем користуватися не можна.

На Успіння не можна ходити босоніж, вважалося, що таким чином можна зібрати всі хвороби. Роса в цей день – це сльози природи через те, що Богородиця покинула цей світ і не може перебувати з людьми й допомагати їм.

Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день – щоб уникнути проблем у житті. Вважається, що якщо натерти ногу в цей день, то людину чекає важке, повне проблем і невдач життя.

У цей день дозволялося працювати людям, які не закінчили якусь розпочату справу чи комусь потрібно було допомогти.

Прикмети

Зі свята Успіння починалося перше (молоде) бабине літо. Тривало до 11 вересня і по ньому визначали, яка погода буде на друге бабине літо (з 14 по 28 вересня).

Якщо перша половина вересня буде сухою і теплою, то після 14 обов’язково зарядять дощі.

Якщо молоде бабине літо тепле, то на старе чекай негоду.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Якщо багато павутиння, зима буде морозною і ясною.

Якщо після заходу сонця біля землі з'являється туман, який до світанку розсіюється - до дощу.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного - до негоди.

Якщо день теплий - бабине літо буде прохолодним.

Якщо побачити іній - швидко настане холодна осінь.

Якщо веселка в небі - буде дуже тепло.

Якщо є туман - багатий врожай грибів.

Сон з 27 на 28 серпня віщий. Він може збутися на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 серпня, виповниться, але не скоро. Ніякої небезпеки він не несе.

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