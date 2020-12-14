Чорнобильський заповідник внесли до переліку природоохоронних зон світу

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA). Про це повідомили на сайті заповідника.

У грудневому оновленні Світової бази український біосферний заповідник додали до переліку природоохоронних територій.

"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов'язань, взятих нею у сфері охорони довкілля", - йдеться у заяві.

Окрім того, як зазначають у заповіднику, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, як-от підприємства та уряди у різних секторах, зокрема у гірничодобувній, нафтогазовій та фінансовій галузях.

Відтепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник.

Світова база даних про заповідні/природоохоронні території - найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території.

Це спільний проект Програми ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), яким керує Всесвітній центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН у співпраці з урядами, неурядовими організаціями та науковими установами.

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