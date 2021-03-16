Чотири "червоні" регіони та 10 "помаранчевих": МОЗ оновило карантинний розподіл

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають чотири області - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

В помаранчевій зоні знаходяться 10 регіонів - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 8 регіонах - в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївський, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізацї 60 на 100 тис.

населення, у Києві цей показник станом на 15 березня становить 79,32.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 122,5 на 100 тис. населення та у Івано-Франківській області - 122, 3.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 15 березня у Закарпатській області - 67,9% (при визначеному показнику 65%).

Також високий рівень зайнятості ліжок з киснем у Івано-Франківській області - 66,5%, у Житомирській області - 62,9,6%.

В Києві станом на 15 березня завантаженість ліжок з киснем становить 63,7%.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.