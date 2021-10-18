Чотири області перейшли до "червоної" зони

З18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області перейшли до "червоної" зони епідбезпеки, передають Українські Новини.

В "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновані менш як 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня жителі "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повного курсу вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

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