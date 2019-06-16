Что нельзя делать на Троицу

День Святой Троицы в Украине называют "Зелеными святками". Этот праздник переходящий, поскольку его дата привязана к Пасхе.

День Святой Троицы - давний праздник, который имеет множество традиций и обычаев, - передает Joinfo.ua.

В воскресное утро прихожане несут в церковь на службу букеты из трав со свечой в середине. На протяжении службы нужно следить, чтобы свеча не погасла. Люди верят, что огарок свечи - это оберег от злых духов, поэтому хранят его как можно дольше.

Согласно обычаю, травяной букет, который прихожане несут в церковь, необходимо "оплакать". Предки верили, что слезы символизируют дождь, а оплаканная зелень обеспечит хороший урожай на целый год - он не пострадает от солнца и засухи.

Также существует обычай, что травы и ветви, которыми украшают дом в День Святой Троицы, должны принести молодые - дети, девушки, юноши. Тогда семье гарантирован достаток, радость и счастье. Традиционными украшениями в этот день считаются мята, чабрец, аир, любисток.

Дома также украшают ветками березы, которая считается символом "Зеленых святок", тополя, клена, ольхи или липы. Вербу в этот день ни в коем случае не трогают, так как это дерево уже передало людям свою волшебную силу в Вербное воскресенье.

В этот праздник нельзя делать никакой работы, поэтому уборка дома, приготовление пищи и украшения следует делать накануне. Если что-то не сделано, лучше отложить затею на более поздний срок.

Вещи, которые напоминают о тяжелых событиях и неприятностях, нужно убрать в доме накануне Троицы. Должно быть чисто и уютно. Большое значение православные также придают праздничному столу, который "ломится" под всевозможными угощениями.

Существует поверье - если в этот день принести в дом к незамужней женщине или неженатому мужчине березовые ветви, то вскоре она/он распрощаются со своим холостяцким положением. Так, с древних времен береза считается "свадебным" деревом.

В понедельник, 20 июня, настанет Духов день. Согласно поверьям, он открывает Русальную неделю. В этот день в свет выходят разные создания - русалки, водяные. Порой эти существа очень опасны для людей, ведь согласно легендам, они заманили в воду немало путников, сбивают их с пути или утаскивают на дно. Для молодых юношей особенно опасны русалки.

источник: joinfo.ua