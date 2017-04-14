Что нельзя делать в Страстную пятницу перед Пасхой?

Страстная или Великая пятница является христианской датой, отмечаемой в пятницу перед Пасхой. В 2017 году этот день выпадает на 14 апреля. В Страстную пятницу Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа.

Из-за того, что в Страстную пятницу существует много запретов, основной из которых это строгое воздержание от пищи и еды, многие считают, что в этот день вообще ничего нельзя делать. Но это мнение ошибочно. Есть много действий, выполнение которых направлено на улучшение своего блага и для решения некоторых проблем.

Ни в коем случае не стоит заниматься домашними делами. Для этого существует специально отведённый день - Чистый четверг, в который людям положено выполнять разную работу. Особенно в Страстную пятницу нельзя стирать.

Поговаривают, будто именно в этот период при стирке могут появляться красные пятна, напоминающие кровь.

Также нельзя резать, копать, сажать и протыкать землю.

Людям, которые планировали на этот день празднование, свадьбу, развлечения, лучше отложить веселье на более благоприятное время, ибо это огромный грех. Что ещё может поведать нам Страстная пятница? Чего нельзя делать в этот день? Не нужно громко разговаривать, а также смеяться. Ведь этот период ассоциируется со скорбью и печалью.

С вечера четверга нельзя употреблять пищу, также стоит воздержаться от питья. Считается, что если в этот день не пить воду, то в течение всего года любая жидкость будет приносить пользу здоровью. Если интересует вопрос относительно того, что нельзя делать в Страстную пятницу и субботу - знайте: запрещается перевозить пчёл, иначе вероятность того, что все они погибнут, довольно велика.

По материалам

http://nashidni.org

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