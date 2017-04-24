Что нужно обязательно делать на Радоницу?

25 апреля во вторник второй седмицы по Пасхе празднуется особенный заупокойный праздник - Радоница.

Это совершенно особое в ряду годичных заупокойных богослужений поминовение. Оно сконцентрировано не столько на молитве о прощении грехов наших дорогих усопших, хотя и эта молитвенная составляющая очень важна на Радоницу, сколько на стремлении поделиться с усопшими Пасхальной радостью: "Христос Воскресе!" - и тем самым подчеркнуть в богослужебном смысле, что мы все, и мертвые, и живые, - единая Церковь, имеющая Главою Своей Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И что в эти пасхальные дни небеса отверсты, и Церковь земная и Церковь небесная соединяются кафолично, соборно, побеждая смерть, побеждая грех, побеждая диавола в едином Пасхальном торжестве. Ведь Христос смертию смерть попрал и сущим во гробех живот, т. е. жизнь даровал. И смерть не смогла удержать Его, так же она не сможет удержать и нас, благодаря Спасителю. И мы в Нем воскреснем. На том мы стоим, в это верим, и этою верою и надеждою живем.

Тому хорошим примером является случай, произошедший в Свято-Успенской Киево- Печерской Лавре, когда монахи совершали богослужение в пещерах, где почивали мощи святых, и воскликнули им: "Христос Воскресе!", а в ответ услышали громовой и радостный ответ преподобных: "Воистину Воскресе!" Вот чего от нас ждут наши усопшие на Радоницу! Пример вышеупомянутой пасхальной истории - это пример истинной жизни в Духе, жизни во Христе.

Нужно, мне кажется, с Божьей помощью понять, что фактически Радоница должна начинаться не с корзиночки с водкой, яйцами и мясом, но с храмового богослужения - с Литургии. Потому уже мы переходим на кладбище, где совершаем панихиды и литии по пасхальному чину с радостными восклицаниями "Христос Воскресе!" И мы не просто приходим к своим усопшим, чтобы проведать их, выразить им свою любовь и почтить их память, хотя и это важно. Мы приходим для того, чтобы объединиться с ними вокруг Христа и во Христе, чтобы и они, и мы стали сопричастниками Пасхальной радости. Центр Радоницы не мы, живые, и не они, усопшие, но Воскресший Христос, дающий мирови жизнь. Вот что, мне кажется, нужно понять.

Иначе наше посещение кладбища превращается в мертвящую сухую традицию в лучшем случае, в худшем же - в полуязыческую тризну-пиршество. Во время последней вообще кладбище становится рестораном. Повсюду валяются скорлупа от яиц, остатки еды, а иногда на могилах спят пьяные люди. Часто можно видеть удручающую кощунственную картину: в могилу воткнуты сигареты, на них возливается водка и прочее. Этого, конечно, нельзя допускать.

Церковь не против поминальных трапез. Наоборот, это даже хорошо, когда родственники, часто приехавшие из дальних мест ради своих почивших предков, собираются на своеобразные вечери любви. Но сделать это лучше у кого-то дома. И желательно без алкоголя. Посидите, вспомните своих почивших сродников, помолитесь о них, покушайте в семейном кругу. Но лучше не на кладбище.

И, дорогие братья и сестры, не оставляйте на кладбищах на могилах еду: конфеты, куличи, иные продукты. Усопшие не едят. Они бестелесные духи. Подобные подношения мертвым - остатки языческих ритуалов. Лучше сразу отдайте приготовленные продукты детям или бездомным или завезите их в какой- нибудь интернат с просьбой о молитве за своих сродников почивших. Это очень хорошее дело милосердия.

Мы же принесем самый главный и самый драгоценный дар своим усопшим - свою молитву о них. Они ждут от нас этого великого и всеобъемлющего пасхального возгласа: "Христос Воскресе!" И, поверьте, отвечают на него: "Воистину Воскресе!"

Объединимся же не вокруг продуктов и пиршества, не вокруг возлияний, но единственно вокруг Воскресшего Христа, Который наполняет и души усопших, и наши сердца нескончаемой блаженной радостью.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Иерей Андрей Чиженко

Православная жизньhttp://pravlife.org/content/chto-nuzhno-obyazatelno-delat-na-radonicu