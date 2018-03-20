Что предпочитают украинцы покупать онлайн

По итогам 2017 года украинцы потратили на онлайн-шопинг 50 миллиардов гривен. В текущем году тенденцию по популяризации этого вида покупок останется неизменной. Об этом заявляют аналитики.

В интернет-магазинах наиболее популярными товарами являются парфюмы, одежда, товары для детей и предметы декора. Также лидерские позиции занимают обувь и товары по уходу за домом. Самым непопулярным товаром для продаж онлайн являются скоропортящиеся товары. Однако эта тенденция снижается.

Владельцы онлайн-магазинов говорят о том, что все чаще украинцы заказывают сладости, пасту (макаронные изделия), консервированные оливки, соусы, чай и кофе сообщает Сегодня.

Современные онлайн-продажи могут похвастаться и такими оригинальными сделками, как цифровое пианино за почти 150 тысяч гривен, миксер за 118 тысяч грн и даже оборудование для камер шоковой заморозки - за 163 тысячи гривен.

Онлайн-шопинг - это удобно и выгодно, так как цены ниже, чем в обычных магазинах. Однако в этой сфере очень много мошенников. Чтобы не попасть на их уловки предприниматели советуют заказывать товары наложенным платежом.