Что приготовить на Старый Новый год

Вечер и ночь с 13 на 14 января принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Наши предки на Новогодний стол обязательно готовили поросенка в собственном соку, и делали блюдо из зайца и петуха. Все это было весьма символично:

поросенок обещал богатство и благополучие в доме в будущем году;

заяц - скорость и успех в делах;

петух - летящую легкость и свободу.

Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью или сочиво. Считается, чем разнообразнее вкуснее и сытнее кутья, тем больше будет достаток в семье в будущем году. Так что постарайтесь и приготовьте ее действительно щедрой и богатой: не жалейте орехи, изюм, халву, мед и т.д. Варили кутью в прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне будет пригоден и обычный рис. Выбирая пшеницу, попробуйте зерно на зуб, оно должно легко разваливаться, твердое зерно для кутьи не подходит. Все продукты сочива имеют символическое значение:

зерно символизирует новую жизнь;

мед - благополучие и здоровье;

мак - достаток в доме.

Рецепт традиционной кутьи

Ингридиенты для кутьи традиционной:

Пшеница - 2 ст., мак - 200 г, орехи грецкие - 200 г, изюм - 150 г, мед - 3 ст.л.

Как приготовить традиционную кутью:

Замочить очищенные от шелухи и промытые зерна пшеницы на ночь в холодной воде. Утром воду слить, пшеницу промыть, залить горячей водой и варить до готовности на медленном огне. По мере необходимости доливать немного воды. Каша должна получиться мягкой и рассыпчатой. Готовую кашу остудить и смешать со столовой ложкой меда. Мак и изюм залить кипятком на 30 минут, каждый по отдельности. Затем мак отцедить, добавить 1 столовую ложку меда и перетереть на блендере до получения макового молочка. Лучше, конечно, сделать это в макитре — для аутентичности. Орехи поджарить до хрустящей корочки. Изюм отцедить. Все ингредиенты смешать, добавить мед. Если кутья густая, то разбавлять ее положено не водой, а узваром, рецепт которого мы привели в конце статьи.







Рецепт щедрой кутьи из риса

Ингридиенты для щедрой кутьи из риса:

1 стакан риса, 100 г меда, 100 г орехов, 100 г изюма, 150 г мака, сливочное масло по вкусу, соль по вкусу

Как приготовить сочиво (кутью):

Приготовить рассыпчатый рис обычным способом. Орехи, если требуется, поджарить, очистить и измельчить. Использовать можно любые, по вашему вкусу. Изюм промыть и запарить кипятком. Мак так же запарить кипятком, дать постоять, чтобы он набух. Слить воду и растереть в ступке или кофемолке. Получится маковое молочко. Сливочное масло растопить и заправить им кашу. Туда же отправить орехи, изюм, маковое молочко и жидкий мед. Если мед густой, его можно чуть разбавить водой или сливками. Все перемешать и дать постоять кутье. Вкус этой сладкой каши можно разнообразить домашним вареньем, ванилью, цукатами и так далее.



Рецепт щедрой кутьи из пшеницы

Ингредиенты для щедрой кутьи из пшеницы:

200 грамм пшеницы, полстакана мака, 100 грамм грецких орехов, сахар по вкусу, сладости (изюм, цукаты, мармелад) по вкусу

Как приготовить кутью:

Пшеницу необходимо хорошо промыть, залить зерна теплой водой, дать им немного разбухнуть и сварить в большом количестве воды в рассыпчатую кашу. В запаренный и перетертый мак добавь воды (или узвар), сахар (мед), всыпь дробленые орехи, изюм и все это соедини с пшеницей. Готовую кутью можно еще раз поставить на маленький огонь и прогреть (5-7 минут).



Вареники с сюрпризом на Старый Новый год

Старый Новый год – праздник тихий, семейный со своими традициями. Одна из них – делать вареники с сюрпризами. Это давняя традиция, которая произошла из обычая гадать в святочную неделю. Начинка в варениках символизирует добрые пожелания на следующий год. Вернее, начинку делают обычную – творожную или картофельную, а когда лепят – добавляют «сюрпризы». Можно же не подвергать зубы гостей опасности и начинять вареники апельсинами или капустой – такие начинки тоже имеют особенное значение.



Важно! Обязательно предупредите гостей, если будете класть в вареники твердые предметы!







Рецепт вареников с сюрпризом

Если совсем мало времени, то можно воспользоваться покупным пресным замороженным тестом и налепить вареников из него.



Ингридиенты для теста вареников:

1 яйцо, 4 стакана муки, 1 стакан воды, 4 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. сахара, соль

Как приготовить вареники с сюрпризом:

Муку смешать с сахаром и солью, сделать горку.

Сделать на вершине углубление и разбить туда яйцо, вылить воду и масло.

Замесить крутое тесто, вымешивать пока оно не станет гладким, однородным.

Убрать в холодильник на два часа, накрыв пленкой, чтобы не сохло. Тем временем приготовить начинку.

Стол присыпать мукой, раскатать тонким пластом тесто, нарезать его рюмкой на кружочки.

В середину кружка положить начинку, тесто сложить пополам, защипить края.

Сварить – бросив в кипящую воду.



Значения начинок-сюрпризов



Апельсин – к наслаждению

Арахис – к любовному похождению

Вишня – к удаче

Горох – домашний покой

Грецкий орех – здоровье

Гречка – благоприятные и доходные новости

Грибы – к долгой и счастливой жизни

Деньги крупные - к крупному выигрышу

Зерно – к богатству

Изюм – к великому соблазну

Капуста - к деньгам

Карамелька – к любви

Картошка – к повышению на работе

Клюква – к неожиданным переменам в жизни

Кольцо - к свадьбе

Красный перец – к огорчениям

Курага – к радости

Лавровый лист - к славе (карьерному росту)

Мед - здоровье

Монетка - благополучный год в материальном плане

Морковь – к новым знакомствам

Мука – мучиться

Мясо – к благополучию

Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие)

Нитка зеленая - дорога за границу

Нитка с узелками – к непростому году

Нитка черная – недолгая и не очень дальняя поездка

Огурец – к сильному мужчине, хорошему сексу

Орех – сразу к двум поклонницам (воздыхателям)

Перец - острые ощущения

Перец молотый душистый – к «острой», т.е. насыщенной событиями жизни, серьёзным переменам

Пуговица - к обновке

Пшено – безрезультатные хлопоты

Рис - благосостояние в доме

Сахар - сладкая жизнь (легкий, благоприятный год)

Семечки – к новым плодотворным планам

Соль – к ссорам и неудачам (слезам)

Стручковый перец – к сексуальным утехам

Сыр – к выигрышу

Творог – к новым друзьям

Тесто, фасоль, или чешуя рыбы – к пополнению в семье

Укроп – к хорошему здоровью

Фундук – к удачным приобретениям

Хлеб - год будет сытый, хороший

Цепочка - укрепление родственных связей

Чёрный перец горошком – к друзьям (к новым дружественным отношениям)

Чеснок – к браку по расчёту

Яблоко – к заслуженной награде



Источник: http://www.nexplorer.ru/news__13401.htm