Cиноптики дали прогноз на найближчі три доби

У найближчі три доби Україну почне засипати мокрим снігом. Крім того очікуються пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

“У найближчі дві доби без істотних опадів, лише завтра у північно-східних, післязавтра у північно-західних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 0-7° тепла, вдень 5-12°, на півдні до 14°. Завтра в більшості областей, в понеділок на сході країни пориви вітру 15-20 м/с”, — повідомили в Укргідрометцентрі

23 листопада в Україні невеликий дощ та мокрий сніг, на півдні дощ; зниження температури на 3-6°, додали синоптики.

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