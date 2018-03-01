Cиноптики дали прогноз по снегопаду в Киеве

Снег в Киеве будет идти и в ближайшие дни, постепенно снижая интенсивность.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на информацию синоптиков, пишет 112 Украина.

В пятницу, 2 марта, снег будет идти ночью, днем - без существенных осадков. Температура ночью около 10°С мороза, днем - до 6-8 °С ниже нуля.)

- 3 марта - снег, температура ночью -7-9 °С, днем 1-3°С мороза, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

4 и 5 марта - небольшой снег, температура ночью 11-13°С мороза, днем 4-6 °С мороза, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 1 марта Киев парализовали 10-балльные пробки из-за снегопада.