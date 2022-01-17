Cкільки учасників вже подали заявку на пробне ЗНО

«За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня 2022 року завершили процес реєстрації (здійснили оплату послуг за проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 42 957 осіб, які замовили 67 005 тестувань», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у центрі, вже традиційно найбільше обрано тестів з української мови та літератури, математики, англійської мови.

За даними УЦОЯО, станом на 17 січня 2021 року на ЗНО подали заявки 85 тисяч осіб. Тобто майже вдвічі більше, ніж цього року. Проте, торік терміни для реєстрації були коротшими – з 5 по 19 січня.

Нагадаємо, реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня та триватиме до 22 січня.

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