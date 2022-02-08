Cкільки зараз студенти отримують за знання і витрачають на освіту

В Україні з січня у студентів вишів збільшено розмір стипендій приблизно в півтора раза, а перед цим оплату учням-бюджетникам за отримання знань піднімали п'ять років тому. При цьому вартість навчання на контрактній формі в університетах теж зростає.

Скільки ж студенти можуть отримати за навчання, і витратити на неї - читайте в матеріалі нижче.

Які стипендії в українських студентів

З початку 2022 року запрацювали внесені зміни в постанові Кабміну №933 про "Питання стипендіального забезпечення". Так, були підвищені:

стипендії студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ), наукових установ, які отримують ступені молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста або магістра - до 2 тисяч гривень (перед цим отримували 1300 гривень), а підвищена стипендія тепер підвищилася до 2550 гривень;

стипендії студентів закладів професійної освіти, які навчаються на молодшого спеціаліста, професійного молодшого бакалавра, бакалавра - до 1250 гривень (було 980 гривень), а підвищена стипендія становить 1930 гривень;

стипендії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - до 1250 гривень (було 490 гривень);

суми президентської академічної стипендії варіюються залежно від типу навчального закладу між 2750 і 4400 гривень;

суми іменної та академічної стипендії від Кабінету міністрів - від 2500 до 4000 гривень.

Скільки коштує навчання у вишах України

Стипендії, як відомо, отримують учні на бюджетній формі, а контрактники такого "заробітку" за отримання знань позбавлені. Відбір на бюджетну форму навчання відбувається зазвичай на основі даних за конкурсними балами та досягненнями самих абітурієнтів.

Вартість навчання в українських вищих навчальних закладах змінюється регулярно і, як правило, у бік збільшення. Зараз найдорожча освіта (в айтішників у Львові - IT STEP UNIVERSITY) коштує 88 тисяч, а "найбюджетніший" варіант - всього 2,5 тисячі гривень (у семінаристів в Дніпрі - Дніпровська Духовна Семінарія).

Нижче - ціни на навчання для студентів ряду популярних українських вузів, за даними Національного університету "Одеська юридична академія".

Національна академія державного управління при Президентові України: 49 400 гривень (очна) і 30 тисяч гривень (заочна)

Український Католицький Університет: 48 650 гривень (очна)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 44 200 гривень (ОЧНА) та 28 600 гривень (заочна)

Національний університет "Києво-Могилянська академія" : 38 500 гривень (очна)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського": 28 000 гривень (очна) і 23 500 гривень (заочна)

Одеський національний політехнічний університет: 26 850 гривень (очна) 9 200 гривень (заочна)

Сумський державний університет: 25 тисяч гривень (очна) та 7 тисяч гривень (заочна)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут": 21 600 гривень (очна) і 12 900 гривень (заочна)

Національний авіаційний університет: 21 тисяча гривень (очна) і 12 тисяч гривень (заочна)

Національний університет "Львівська політехніка": 20 900 гривень (очна) та 15 тисяч (заочна)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: 19 100 гривень (очна) і 8 950 гривень (заочна)

Харківський національний університет радіоелектроніки: 18 750 гривень (очна) і 8 900 гривень (заочна)

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка": 15 тисяч гривень (очна) та 8 100 гривень (заочна)

Національний університет біоресурсів і природокористування України: 13 500 гривень (очна)

Київський національний університет культури і мистецтв: 12 360 гривень (очна) і 7 060 гривень (заочна).

Раніше повідомлялося, що в новому рейтингу була названа десятка кращих вишів України.