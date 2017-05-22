CNN: 11 лучших мест для посещения в Украине

Украина - одна из самых больших стран в Европе, но когда она не проводит крупные мероприятия типа нынешнего конкурса "Евровидение", ей с большим трудом удаётся зазывать к себе гостей.

Политические, территориальные и экономические трудности Украины не способствуют улучшению имиджа этой бывшей советской республики, которой сложно отыскать свою индивидуальность, испытывая влияние России и Западной Европы.

Тем не менее, в Украине есть много прекрасных мест, где можно развернуть туристический бизнес. И хотя некоторые её регионы недоступны из-за столкновений с сепаратистами, большая часть этой обширной страны открыта для бизнеса.

Оживленные города, древние крепости, поразительные ландшафты, ошеломляющая сельская местность и местное гостеприимство - всё это делает Украину особенно привлекательной, несмотря на её текущие трудности.

Отсутствие массового туризма придаёт Украине то очарование и подлинность, которые отсутствуют в других странах.

Вот 11 мест, которые заставят вас влюбиться в эту восточноевропейскую страну:

Львов

Львов считается культурной столицей Украины, и у него самая западная из всех украинских городов архитектура.

Там есть великолепный, находящийся под защитой ЮНЕСКО Старый город, известный своими прекрасными узкими улочками, величественными храмами, великолепными музеями и чарующей атмосферой.

Это уютный и гостеприимный город, предлагающий туристу целый ряд тематических ресторанов, великолепных баров и замечательную ночную жизнь.

Вне зависимости от времени года Львов пользуется популярностью у украинцев, которые приезжают туда на выходные, чтобы почувствовать флюиды Старого города.

Гости города могут проехать по туристическому маршруту "Золотая подкова Львовщины". Это экскурсия по самым известным замкам области: Олесско, Золочев и Подгорцы.

Черновцы

Город Черновцы получил название "маленькая Вена" благодаря своему богатому австро-венгерскому архитектурному наследию. Это одна из жемчужин западной Украины.

Там можно увидеть красивейшее здание Черновицкого университета, находящееся под защитой ЮНЕСКО. По городу можно совершать романтические прогулки, делая перерывы в очаровательных кафе в венском стиле.

Любители модерна могут полюбоваться элегантными фресками и прекрасным интерьером Черновицкого художественного музея.

Обладая богатой историей мультикультурализма, Черновцы, находившиеся под властью разных государств, являются одним из самых интересных для посещения мест на Украине.

Софиевский парк в Умани

Софиевский парк, являющийся одним из самых ярких образцов европейского садового дизайна, был создан в начале 19-го века. "Софиевка" - это уникальная природная достопримечательность Украины.

Создал этот парк польский магнат Станислав Потоцкий, который подарил его на день рождения своей жене Софии.

В этом обширном парке есть водопады, озера, статуи, фонтаны, античные гроты и искусственные руины. Это идеальное место для прогулок и отдыха в окружении природных красот.

Ещё одним живописным образцом ландшафтного дизайна 18-го века является Александрийский дендропарк в небольшом городке Белая Церковь под Киевом.

Киев

Золочёные купола величественных церквей, долгая и богатая история, эклектика архитектуры и непрекращающаяся городская жизнь - всё это делает Киев привлекательным местом для всех посещающих Украину путешественников.

Киев - это один из самых известных городов в Восточной Европе, и среди его достопримечательностей есть два объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Киево-Печерская лавра (пещерный монастырь) и собор Святой Софии.

Там также находится знаменитый Андреевский спуск - вымощенная брусчаткой историческая улица. А ещё там есть Дом с химерами в стиле модерн, который богато украшен скульптурами и вызывает восхищение.

На южной окраине Киева близ поселка Пирогов расположился Музей народной архитектуры и быта Украины, являющийся одним из крупнейших музеев Европы под открытым небом.

Мукачево

Это очаровательный и компактный город в западном Закарпатье, где есть множество памятников австро-венгерской архитектуры, а также красивый замок, расположившийся на холме по соседству.

Замок Паланок когда-то был одной из самых важных крепостей Трансильванского княжества, а сейчас является достопримечательностью и известным местом украинского туризма.

Мукачево может также послужить великолепной отправной точкой для исследования природных чудес Карпатских гор, среди которых расположилось озеро Синевир и живописный водопад Шипот.

Переяслав-Хмельницкий

Переяслав-Хмельницкий часто называют городом музеев. Он находится в 80 километрах юго-западнее Киева, и там можно увидеть не менее 24 достопримечательностей, в том числе, множество памятников материальной культуры.

Среди них Музей хлеба, Музей рушника (традиционная украинская ритуальная ткань), Музей украинской народной одежды и Музей космоса.

Но самое большое впечатление производит находящийся под открытым небом Музей народной архитектуры и быта, где хранятся уникальные экспонаты от самых древних времен до начала 20-го века.

На другом берегу могучего Днепра, который разделяет Украину на запад и восток, стоит маленький городок Канев, где находится Шевченковский национальный заповедник, посвящённый одному из величайших украинских писателей Тарасу Шевченко. С холмов заповедника открывается великолепный вид на реку.

Харьков

Когда-то Харьков был столицей Украины, а сейчас является вторым по величине городом. Это город студентов, которые вносят в его жизнь свежую струю.

В городе достаточно музеев и памятников культуры, благодаря которым он является интересным местом для посещения.

Площадь свободы - одна из самых больших площадей в Европе, а здание Госпрома является одним из самых знаменитых образцов архитектуры в стиле конструктивизма. Его строительство было завершено в 1928 году, и в то время это было самое крупное строение в мире.

Чернигов

Чернигов - это один из древнейших городов Украины. Когда-то он был процветающим и важным центром средневековой Киевской Руси, которая стала первым восточнославянским государством.

Там есть уникальные образцы средневековой церковной славянской архитектуры, среди которых один из самых древних в Украине храмов - Спасо-Преображенский собор, построенный в 11-м веке и украшенный великолепными фресками.

В Чернигове находится треть всех восточноевропейских достопримечательностей периода до монгольского нашествия.

Качановская усадьба 18-го века является популярным местом проведения экскурсий из Чернигова и Киева. Это прекрасный особняк в стиле неоклассицизма, окруженный ухоженными английскими садами, озером и искусственными античными руинами.

Одесса

Будучи одним из крупнейших в Украине морских портов и торговых центров с прекрасным историческим районом, Одесса может похвастать многочисленными сокровищами, которые ждут туристов.

В центральной части города множество достопримечательностей, а любители архитектуры могут восхищаться великолепными дворцами и уникальным смешением архитектурных стилей.

Любителям позагорать и поплавать Одесса предлагает многокилометровые черноморские пляжи, а также огромное разнообразие дневных и ночных развлечений.

В Одессе находится одно из самых прекрасных театральных зданий Европы - Одесский театр оперы и балета, построенный в 19-м веке венскими архитекторами Фельнером и Гельмером.

Ужгород

Этот маленький город, находящийся прямо на границе со Словакией, за последние 100 лет принадлежал пяти разным странам.

Его историческую принадлежность можно проследить по центральному району, где рядом стоят функционалистские чешские здания, классические венгерские особняки, а также православные, католические и греко-католические храмы.

Ужгород - это оживленный центр Закарпатья, откуда открывается путь в Карпатские горы. Туда легко можно добраться из крупных центральноевропейских городов.

Чтобы увидеть лучший музей в Закарпатье, отправляйтесь в ужгородский Музей народной архитектуры и быта. Там вы увидите уникальную деревянную церковь Святого Михаила постройки 16-го века и прочие замечательные образцы местной архитектуры.

Каменец-Подольский

Тем, кто любит живописные виды и уют старых городов, прямая дорога в Каменец-Подольский, который достоин внимательного изучения.

В этом маленьком городе на западе страны находится одна из самых изумительный крепостей в Восточной Европе. Она величественно стоит на высоком острове, окруженном рекой Смотрич. Кроме крепости, Каменец- Подольский знаменит своим фестивалем воздушных шаров, который обычно проводится в конце весны.

Ещё одну величественную крепость можно найти неподалеку в городе Хотине. Хотинская крепость считается одной из самых живописных и посещаемых крепостей на Украине. Там было снято множество советских и украинских исторических фильмов благодаря её величественным видам и атмосфере исторической подлинности.