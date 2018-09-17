Coca-Cola может выйти на рынок напитков со вкусом каннабиса

Американская корпорация Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем напитков со вкусом марихуаны Aurora Cannabis, сообщает канадское агентство BNN Bloomberg. Источники агентства сообщают, что речь идет о возможной совместной разработке газированного напитка, содержащего каннабидиол (CBD) — компонент, содержащийся в листьях каннабиса, но не имеющий психоактивного действия.

Канадская и американская компания отказались подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Coca-Cola заявила, что «как и многие другие производители мы внимательно отслеживаем ситуацию с производством напитков, содержащих CBD».

Aurora Cannabis заявила, что «не обсуждает свои инициативы по развитию бизнеса до их воплощения». Тем не менее после выхода сообщений о возможном партнерстве между Coca-Cola и Aurora Cannabis, акции последней подскочили в цене на 14%. По данным Hemp Business Journal, объем рынка продуктов питания с содержанием CBD вырастет с $202 млн в 2015 году до $2,1 млрд в 2020 году.