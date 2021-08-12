Cьогодні відзначають Міжнародний день молоді

Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді

За даними ООН, сьогодні у світі проживає рекордна кількість молодих людей - близько 1,8 мільярда дітей і підлітків у віці від 10 до 24 років. Більше половини дітей і підлітків у віці від 6 до 14 років не вміють читати і рахувати, попри те, що ходять у школу. Політична нестабільність, волатильність ринку праці, а також обмежене поле для залучення молоді в політичне і соціальне життя призводять до зростаючої ізоляції молодих людей, додали в організації.

Молоддю в Європі вважаються люди віком від 10 до 24 років. У країнах СНД цифра інша - 15-30 років.

Молодь становить 1\4 від робочої сили в усьому світі, при цьому половина з цих людей - безробітні.

Український варіант дня молоді, що зазвичай святкується у червні, з 1 січня 2022 року буде завжди відзначатися 12 серпня, у відповідності з указом Президента України України від 28 липня 2021 року No −333/2021 "Про День молоді".