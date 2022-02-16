Corteva Agriscience реалізує проєкт з інклюзивною пекарнею Good Bread

Міжнародна сільськогосподарська компанія Сorteva Agrisicence виділила інклюзивній пекарні Good Bread грант у розмірі 10 тисяч доларів США на виготовлення обідів для бездомних. Залучені волонтерські організації, які утримують пункти обігріву та роздачі харчів людям у скрутних життєвих обставинах, роздають обіди у Києві протягом січня-квітня 2022 року.

Зазначається, що ця ініціатива відповідає Цілям сталого розвитку 2030 Corteva з підтримки громад з метою вирішення проблеми продовольчої безпеки для вразливих верств населення в Україні, яка знаходиться на передостанньому місці серед інших європейських країн за загальним станом продовольчої безпеки. І хоча останнім часом позиції країни зміцнилися завдяки стабільному покращенню більшості показників, Україна все ще залишається в кінці європейського рейтингу за факторами доступності, якості та безпеки продовольства за даними Глобального індексу продовольчої безпеки, який 10 років поспіль розробляється Economist Impact за підтримки Corteva Agriscience.

nov 16 02 2022 corteva 2Good Bread – інклюзивна пекарня, мета якої створити місця для соціалізації та адаптації людей з ментальною інвалідністю (розумовою відсталістю, аутизмом, синдромом Дауна тощо). За три роки існування пекарня задіяла майже 50 осіб та створила унікальне інклюзивне середовище, яке дозволяє людям з інвалідністю ставати справжніми професіоналами своєї справи та досягати успіхів.

«Поруч з нами на вулиці живуть люди, які опинилися в скрутних умовах з різних причинах – в одному лише Києві близько 40 тисяч бездомних. І ми можемо допомогти їм тим, що дамо можливість отримати повноцінний обід, приготовлений з якісних продуктів з дотриманням всіх санітарних вимог. Людина, яка не думає щохвилини про свій голод, має більше шансів вижити та знайти вихід. Для нас дуже важлива допомога великих компаній, таких як Corteva, оскільки тільки разом ми можемо надати допомогу тим, хто її потребує», – переконаний засновник пекарні Владислав Малащенко.

Також для розвитку проєкту Good Bread створили платформу, де можна додатково оплатити обід, який буде переданий нужденним людям.

Сергій Харін, керівник бізнесу в Східній Європі Corteva Agriscience, зауважив, що продовольча безпека та достатня кількість якісної та поживної їжі – завдання номер один для всього світу та для всіх соціально-відповідальних компаній.

«Ми вважаємо, що маємо підтримувати тих людей, які потребують нашої допомоги та не можуть самостійно забезпечити свої потреби в харчуванні. В своїй діяльності ми керуємося призначенням збагачувати життя тих, хто виробляє, та тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь, а також вважаємо за потрібним підтримувати такі проєкти, як пекарня Good Bread адже принципи залучення, різноманітності та рівності є для нас важливими», – сказав він.

Минулого року Corteva Agriscience вже реалізувала проєкт з пекарнею Good Bread, в рамках якої оформила підписку на випічку для співробітників на честь своєї другої річниці. Проєкт впроваджувався в рамках підтримки оголошених цілей по залученню, різноманітності та рівності (Inclusion, Diversity and Equaty – ID&R), що охоплює ініціативи щодо подальшого включення різноманітності та залучення у глобальні операції Corteva, а також просування рівності в сільському господарстві. Серед них – розширення бази постачальників, включаючи малий бізнес, які підтримають культуру залучення.

Corteva Agriscience – це глобальна виключно сільськогосподарська компанія, акції якої котируються на біржі. Компанія поєднує передові інновації, активну взаємодію із клієнтами та оперативну діяльність з метою вигідної розробки рішень для серйозних глобальних викликів, з якими стикається сільське господарство. Corteva створює переваги на ринку завдяки своїй унікальній стратегії дистрибуції та збалансованому, глобально різноманітному портфелю насіння, засобів захисту рослин, а також цифрових продуктів та послуг. Будучи представленою одними з найвідоміших брендів у сільському господарстві та володіючи портфелем технологій для забезпечення зростання, компанія прагне максимізувати продуктивність фермерів, працюючи із зацікавленими сторонами по всій продовольчій системі та виконуючи своє зобов'язання збагачувати життя тих, хто виробляє, та тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь.

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