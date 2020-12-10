COVID-19: 13 371 новий випадок 13 371 новий випадок

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників, повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу

госпіталізовано - 2 993 особи; летальних випадків - 266; одужало - 13 903 особи; здійснено тестувань за добу - 67 142 (зокрема методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 858 714 осіб; одужало - 465 021 особа; летальних випадків - 14 470; проведено ПЛР-тестувань - 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.