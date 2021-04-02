COVID-19: d Україні за добу 19 893 нових випадків

В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували ще у 19 893 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізували 5040 осіб, видужали - 10 287, померли - 433.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області - 1668, в Одеській області - 1608, у Харківській області - 1494, у Хмельницькій області - 1351.

Ще одним антилідером із захворюваності є Дніпропетровська область - 1178 випадків.

За добу в Україні 19 097 осіб зробили щеплення від COVID-19, від початку кампанії вакциновані 267 833 особи. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.