COVID-19: Кількість хворих зросла в 19 областях України та в Києві

Кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19 за добу скоротилася в чотирьох регіонах України, свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) в четвер уранці.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), у Харківській області (218), у Львівській області (203), в Одеській області (185).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 59 нових випадків захворювання COVID- 19, 1 людина померла, 32 одужали, наразі в області хворіє 961 людина (на 26 менше за добу);

- у Волинській області 47 осіб захворіли, 2 померли, 53 одужали, наразі хворіють 1 386 осіб (на 8 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 40 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 1 - одужання, наразі хворіють 858 осіб (на 37 більше за добу);

- у Донецькій області 22 людини захворіли і 2 - одужали, наразі хворіє 401 людина (на 20 більше за добу);

- у Житомирській області 39 осіб захворіли, 1 - померла, 17 - одужали, хворіють 1 143 людини (на 21 більше за добу);

- у Закарпатській області 82 нові випадки захворювання, 3 - смерті, одужали 37 осіб, наразі хворіють 3 848 осіб (на 42 більше за добу);

- у Запорізькій області 15 осіб захворіли, 1 - померла, 35 - одужали, наразі хворіють 611 людей (на 21 менше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 164 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті та 42 - одужання, наразі хворіють 5 183 людини (на 118 більше за добу);

- у Києві виявлено 220 нових випадків захворювання, 4 людини померли та 68 - одужали, наразі хворіють 8 315 осіб (на 148 більше за добу);

- у Київській області 94 людини захворіли, 6 - померли та 66 - одужали, наразі хворіють 1 707 осіб (на 22 більше за добу);

- у Кіровоградській області 9 осіб захворіли та 3 людини одужали за добу, наразі хворіють 58 осіб (на 6 більше за добу);

- у Луганській області 17 нових випадків захворювання, 14 осіб одужали за добу, наразі хворіють 95 осіб (на 3 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 203 нові випадки захворювання COVID-19, 7 випадків смерті та 106 випадків одужання, наразі хворіють 9 328 осіб (на 90 більше за добу);

- у Миколаївській області 17 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 10 одужали, наразі хворіють 458 осіб (на 6 більше за добу);

- в Одеській області 185 нових випадків захворювання і 3 людини померли за добу, наразі хворіють 4 755 осіб (на 182 більше за добу);

- у Полтавській області 11 осіб захворіли, 1 - померла і 15 - одужали, наразі хворіють 194 людини (на 5 менше за добу);

- у Рівненській області 81 новий випадок захворювання, 3 смерті та 95 - одужання, наразі хворіють 2 483 людини (на 17 менше за добу);

- у Сумській області 33 нові випадки захворювання і 23 - одужання, наразі хворіють 712 осіб (на 10 більше за добу);

- у Тернопільській області 141 новий випадок захворювання і 33 - одужання, наразі хворіють 2 302 людини (на 108 більше за добу);

- у Харківській області 218 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті і 35 осіб одужали, наразі хворіють 4 912 осіб (на 178 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 17 осіб захворіли і 4 - одужали, хворіють 107 осіб (на 13 більше за добу);

- у Хмельницькій області 40 нових випадків захворювання і 3 - одужання, наразі хворіє 831 людина (на 37 більше за добу);

- у Черкаській області 13 осіб захворіли і 4 - одужали за добу, наразі хворіють 368 осіб (на 9 більше за добу);

- у Чернівецькій області 159 нових випадків захворювання, 5 осіб померли і 65 - одужали за добу, наразі хворіє 3 401 людина (на 89 більше за добу);

- у Чернігівській області 48 нових випадків захворювання, випадків смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 1 032 людини (на 48 більше за добу).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, виявлено 1 974 хворих за добу COVID-19, при цьому 49 раніше захворілих померли, 763 людини одужали. Наразі в Україні COVID-19 хворіють 55 439 осіб, що на 1162 більше, ніж днем раніше.