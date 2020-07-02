COVID-19: у Києві за добу 104 нові випадки

За минулу добу в Києві захворіли на коронавірус 104 людини, 3 хворих померли

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. 3 хворих померли", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 111 киян.

Захворіли: 57 жінок віком від 19 до 94 років 40 чоловiків віком від 20 до 83 років 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчики від 10 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції. Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18. У Дніпровському - 15. В Голосіївському та Святошинському районах - по 15 випадків.