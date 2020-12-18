COVID-19: у Києві знову різко зросла кількість випадків

За минулу добу, 17 грудня, в столиці України зафіксували 1 658 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість інфікованих зросла до 98 330.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у Фейсбук.

Відомо, що це на 146 осіб більше ніж минулого дня.

Крім столиці, велику кількість інфікованих також зафіксували у Київській, Одеській, Запорізькій та Черкаській областях.

Зазначається, що у Києві від початку року побороти коронавірус вдалося 31 215 особам. З них 442 людини одужали вчора.

Від ускладнень коронавірусу померли 1 679 людей.