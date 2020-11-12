COVID-19: в Україні - 11057 нових випадків за добу

За даними РНБО, станом на 9:00 12 листопада в Україні 11057 нових випадків за добу,
6235 людей одужало, 198 - померло.
Всього - 500865
Нових - 11057
Одужало - 227694 (+6235)
Померло - 9145 (+198)
м. Київ - 47563 (+931)
За даними РНБО, станом на 9:00 12 листопада в Україні 11057 нових випадків за добу,
6235 людей одужало, 198 - померло.
Всього - 500865
Нових - 11057
Одужало - 227694 (+6235)
Померло - 9145 (+198)
м. Київ - 47563 (+931)
|Зеленський розповів Меркель про провокації з боку бойовиків
|Збройні формування РФ два рази порушили режим тиші в Донбасі
|У штабі ООС уточнили час роботи КПВВ на лінії розмежування
|Ситуація на Донбасі: бойовики порушили перемир'я біля Водяного
|Україна повністю відновить контроль над ділянкою кордону на Донбасі, - Зеленський
|Нормандський саміт реально провести в листопаді-грудні, - Резніков
|В ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України
|План України для Донбасу передбачає саморозпуск "ДНР" та "ЛНР" - Резніков
|Росія відповідатиме за виведення терористів з ОРДЛО, - Резніков
|План України в ТКГ щодо Донбасу: названо п'ять основних пунктів