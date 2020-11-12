COVID-19: в Україні - 11057 нових випадків за добу

За даними РНБО, станом на 9:00 12 листопада в Україні 11057 нових випадків за добу,

6235 людей одужало, 198 - померло.

Всього - 500865

Нових - 11057

Одужало - 227694 (+6235)

Померло - 9145 (+198)

м. Київ - 47563 (+931)