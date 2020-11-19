Covid-19: в Україні 13 357 випадків за добу

На коронавірус в Україні 19 листопада захворіли ще 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 266 479 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 400 людей. Госпіталізували за добу 1 531 пацієнта.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 369 хворих, за добу зафіксували 257 нових летальних випадків.

Найбільшу кількість випадків за добу зареєстрували у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

18 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 12 496 людей. Загальна кількість інфікованих становила 570 153 хворих.

Від Covid-19 18 листопада померли 256 людей, одужали за добу 8 096 хворих.