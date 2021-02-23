COVID-19: в Україні 4 182 нових випадки за минулу добу

Станом на 23 лютого 2021 року в Україні лабораторно підтверджено 4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1 236 осіб; здійснено тестувань за добу - 49 600 (зокрема методом ПЛР - 23 660, методом ІФА - 14 782); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11 158.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 311 844 особи; одужало - 1 151 777 осіб; летальних випадків - 25 309; проведено ПЛР-тестувань - 6 738 144.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.