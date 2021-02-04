COVID-19: в Україні 5082 нових випадків за останню добу

За інформацією на сайті апарату РНБО станом на 4 лютого кількість хворих на коронавірус в Україні становить 1 232 246.

За останню добу було підтверджено 5082 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

За останню добу 140 людей померли від ускладнень коронавірусу.

Загальна кількість летальних випадків в Україні за період епідемії - 23 229.

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована в Одеській, Харківській, Львівській, та Київській областях, а також у місті Києві.