Covid-19 в Україні: 9 850 нових випадків

Упродовж 4 листопада в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу госпіталізовано 1 269 осіб. 4 листопада 193 пацієнти з ковідом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 особи, одужало - 184 782 осіб, 7 924 пацієнти померли.