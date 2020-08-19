COVID-19: в Україні новий антирекорд - 1967 заражень

В Україні станом на ранок, 19 серпня, зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразилися 1967 осіб.

Найбільше нових випадків у Харківській області, Києві, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Антилідером є Харківська область (+247), далі йдуть Київ (+215), Львівська область (+188), Івано-Франківська область (+163).

Ситуація з коронавірусом в Україні наступна - 96 403 випадків COVID-19, 49 737 видужань, 2144 смертей. За минулу добу померли 28 осіб і 812 одужали.

Попередній антирекорд за кількістю нових заражень був зафіксований 15 серпня. Це було 1 847 нових випадків, більш ніж на 100 заражень менше, ніж зараз.

Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону. Регіон потрапляє до якоїсь із цих зон у залежності від епідситуації.