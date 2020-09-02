COVID-19: в Україні новий антирекорд 2 495 нових випадків

В Україні встановлено новий антирекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 1 вересня, лабораторно підтверджено 2 495 випадків COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

Статистика за областями:

Вінницька - 4109 (+65) Волинська - 5589 (+66) Дніпропетровська - 2454 (+56) Донецька - 1505 (+57) Житомирська - 3442 (+60) Закарпатська - 7697 (+97) Запорізька - 1657 (+30) Івано-Франківська - 9522 (+174) Кіровоградська - 826 (+10) м. Київ - 13878 (+332) Київська - 5842 (+87) Львівська - 14907 (+204) Луганська - 346 (+26) Миколаївська - 1320 (+36) Одеська - 7697 (+203) Полтавська - 832 (+24) Рівненська - 9396 (+127) Сумська - 1571 (+39) Тернопільська - 6395 (+201) Харківська - 9640 (+302) Херсонська - 424 (+24) Хмельницька - 2630 (+111) Чернівецька - 10487 (+67) Черкаська - 1642 (+48) Чернігівська - 1990 (+49).

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.