COVID-19: в Україні новий рекорд - 2 723 випадки за добу

В Україні встановлено новий рекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 3 вересня, лабораторно підтверджено 2 723 випадки COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 937 вдалося побороти хворобу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 130 951 випадок коронавірусної інфекції, з них 2 761 летальний.

Станом на ранок 4 вересня 67 577 осіб хворіють, 60 613 одужали.

Найвищий добовий приріст зафіксовано у Харківській області (371 випадок), Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204) і Львівській (196) областях.

Найбільше летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, - у Львівській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Києві зафіксовано 8 смертей від ускладнень COVID-19, ще 7 - у Київській області.

Статистика в областях: Вінницька область - 4 269 (+75); Волинська область - 5 723 (+61); Дніпропетровська область - 2 570 (+52); Донецька область - 1 576 (+27); Житомирська область - 3 550 (+79); Закарпатська область - 7 888 (+100); Запорізька область - 1 768 (+60); Івано-Франківська область - 9 845 (+160); Кіровоградська область - 841 (+8); м. Київ - 14 477 (+319); Київська область - 6 017 (+86); Львівська область - 15 312 (+196); Луганська область - 346 випадків; Миколаївська область - 1 446 (+74); Одеська область - 8 038 (+225); Полтавська область - 886 (+31); Рівненська область - 9 535 (+59); Сумська область - 1 680 (+51); Тернопільська область - 6 841 (+204); Харківська область - 10 312 (+371); Херсонська область - 444 (+9); Хмельницька область - 2 848 (+108); Чернівецька область - 10 786 (+162); Черкаська область - 1 756 (+86); Чернігівська область - 2 150 (+100).

Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували 1 вересня. Тоді за добу зареєстрували 2 495 випадок COVID-19, 51 людина померла.