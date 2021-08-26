COVID-19: в Україні понад 1500 нових хворих

Вчора, 25 серпня, в Україні виявили 1581 новий випадок захворювання на коронавірус (днем раніше - 727), одужали 1269 пацієнтів (днем раніше - 382). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих - 104 дитини і 38 медиків. Госпіталізовано 464 особи (добою раніше - 682), 45 пацієнтів померли (добою раніше - 20).

За весь час епідемії коронавируса в Україні зареєстрований 2 278 171 хворий COVID-19, 2 203 429 пацієнтів одужали, 53 566 осіб померли.

Найбільше хворих COVID-19 за добу виявлено в Києві, Донецькій, Одеській, Харківській та Луганській областях.