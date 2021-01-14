COVID-19: в Україні виявили майже 8 тис. нових хворих

В Україні станом на 14 січня 2021 року зафіксували 7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 229 осіб, летальних випадків - 162, одужало 10 192 людини. За добу здійснили 54 265 тестувань (зокрема методом ПЛР - 33 349, методом ІФА - 20 916).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 138 764 особи, одужало - 837 063, летальних випадків - 20 376, проведено ПЛР-тестувань - 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.