COVID-19: в Україні вперше виявили понад 8 тисяч нових випадків за добу

Станом на 30 жовтня в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 8 312 заражень.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 8 тисяч нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 7 517 випадків зараження на добу.

Так, станом на 30 жовтня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729 осіб. Кількість одужалих сягнула вже 155 026. За останню добу 3 394 людини змогли побороти недугу - це також рекордна кількість від початку пандемії.

Крім того, за останню добу зафіксували рекордну смертність від ускладнень, викликаних коронавірусом, - 173 людини. Усього жертвами COVID-19 вже став 7 041 українець.

Нагадаємо, попередній антирекорд летальних випадків в Україні був зафіксований 28 жовтня, тоді жертвами COVID-19 стали 165 людей.

Активними хворими залишаються 216 662 людини.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (+741), Харківській (+659), Хмельницькій (+521), Одеської (+493), Донецької (+466) і Львівській (+425) областях.