COVID-19: в Україні вже 57,2 тис. випадків, за добу - 809

В Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 57 264 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 809 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 1 456 людей, з них 11 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 29 769, за добу - 838. Тобто, за добу кількість одужалих більша, ніж кількість захворілих.