COVID-19: в Україні за добу підтвердили 5529 нових випадків

Богдан Петришин 5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано - 1 941 особа; летальних випадків - 149; одужало - 11 946 осіб; здійснено тестувань за добу - 48 736 (зокрема методом ПЛР - 28 627, методом ІФА - 20 109).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 1 206 412 осіб; одужало - 992 031 особа; летальних випадків - 22 351; проведено ПЛР-тестувань - 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

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